США выделили Украине на борьбу с COVID-19 в разы меньше, чем на пропаганду

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Американцы выделили Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает агентство USAID Ukraine на официальной странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 миллиона долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны. Агентство США по международному развитию (USAID) координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальным заинтересованным сторонам, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов.

Благодаря только объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечить проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных», – говорится в сообщении.

Одесский журналист Юрий Ткачёв увидел в данном финансировании Украины определённую расстановку приоритетов со стороны США.

«Это, конечно, замечательно. Да вот только «на поддержку независимых медиа» (читай: на ведение проамериканской пропаганды) в Украине он (Госдеп) ранее выделил 5,2 миллиона долларов.

Реальные приоритеты США в Украине: не страшно, если граждане будут умирать; страшно, если они будут ватниками», – написал Ткачёв у себя в Telegram-канале.