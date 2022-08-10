США выделят миллионы на разминирование Украины и миллиарды – на выплаты пенсий и зарплат

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Новости Украины

Государственный департамент США предоставит Украине 89 млн долларов на подготовку саперов для разминирования территорий.

Об этом пишет Reuters.

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Агентство пишет со ссылкой на представителя Госдепа, что средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Сегодня стало известно, что Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 4,5 миллиарда долларов. Грантовые средства выделяют США, сообщает Минфин Украины.

Таким образом США довели общую бюджетную поддержку киевского режима с момента начала боевых действий в феврале до 8,5 миллиарда долларов. Если так будет продолжаться и дальше, недаоек тот день, когда Украина полностью перейдет на содержание США.

Отмечается, что деньги будут направлены на выплату пенсий и финансовую поддержку различных социальных программ. По признанию украинского министра финансов Сергея Марченко, Украина лишь на треть обеспечивает собственные расходы за счет собственных доходов от сбора налогов. А Владимир Зеленский недавно признался, что экономика страны – в коме.

«Она (экономика – Ред.) сегодня находится в коме. Мы должны сделать все, не только Украина, а все вместе с миром, как врачи, чтобы действительно наша экономика начала дышать», – сказал Зеленский.

По его словам, ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов ( в годовом измерении 50 млрд долл).

Президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов ранее заявлял, что Украина имеет 2-4 месяца для того, чтобы увеличить внешние займы и предотвратить возможный экономический коллапс.