США выделят миллионы на разминирование Украины и миллиарды – на выплаты пенсий и зарплат

10.08.2022  09:59 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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деньги, Дзен, Колониальная демократия, Политика, США, Украина, Финансы, Экономика
Новости Украины

Государственный департамент США предоставит Украине 89 млн долларов на подготовку саперов для разминирования территорий.

Об этом пишет Reuters.

Государственный департамент США предоставит Украине 89 млн долларов на подготовку саперов для разминирования территорий....

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Агентство пишет со ссылкой на представителя Госдепа, что средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Сегодня стало известно, что Украина и Всемирный банк подписали соглашение о предоставлении гранта в размере 4,5 миллиарда долларов. Грантовые средства выделяют США, сообщает Минфин Украины.

Таким образом США довели общую бюджетную поддержку киевского режима с момента начала боевых действий в феврале до 8,5 миллиарда долларов. Если так будет продолжаться и дальше, недаоек тот день, когда Украина полностью перейдет на содержание США.

Отмечается, что деньги будут направлены на выплату пенсий и финансовую поддержку различных социальных программ. По признанию украинского министра финансов Сергея Марченко, Украина лишь на треть обеспечивает собственные расходы за счет собственных доходов от сбора налогов. А Владимир Зеленский недавно признался, что экономика страны – в коме.

«Она (экономика – Ред.) сегодня находится в коме. Мы должны сделать все, не только Украина, а все вместе с миром, как врачи, чтобы действительно наша экономика начала дышать», – сказал Зеленский.

По его словам, ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов ( в годовом измерении 50 млрд долл).

Президент Киевской школы экономики, советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов ранее заявлял, что Украина имеет 2-4 месяца для того, чтобы увеличить внешние займы и предотвратить возможный экономический коллапс.

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