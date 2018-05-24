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24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Политика, США, Украина, Финансы

США выделят на войну в Украине еще 250 миллионов долларов


Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала выделение в 2019 году $250 млн на оказание военной помощи Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующая статья включена в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год, сообщает “Голос Америки”.

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Аналогичная статья расходов уже на протяжении нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США. В 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружения, было выделено $200 млн. Еще 420 млн долларов Украина получит по линии Государственного департамента США и причастных агентств.

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