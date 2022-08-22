США выделяют Украине еще тысячу «джавелинов» и $775 миллионов на войну

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Новости Украины

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США намерены передать Украине управляемые реактивные снаряды увеличенной дальности M982 Excalibur для гаубиц М 777.

Об этом пишет американское издание Politico.

«Снаряды станут для украинцев новым высокоточным оружием, с помощью которого можно будет поражать замаскированные российские позиции и командные пункты», — пишет издание.

Как отмечает издание, США отправляют новые беспилотники на Украину перед готовящимся наступлением ВСУ на юг, однако в нынешний транш военной помощи они не вошли. Их предоставят в следующем пакете военных поставок.

M982 Excalibur — дальность стрельбы от 40 до 57 км с возможным круговым отклонением (КВО) всего 4 м. Такая точность достигается с помощью GPS.

Увеличенная дальность достигается вследствие использования аэродинамических поверхностей, позволяющих снаряду планировать к цели с верхней точки баллистической траектории.

Напомним, 19 августа Пентагон обьявил о скором предоставлении киевскому режиму военной помощи еще на 775 миллионов долларов. США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 775 млн долларов. Она будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских снарядов.

«По словам нескольких американских чиновников, Соединенные Штаты готовы объявить, что предоставят Украине почти 800 миллионов долларов новой военной помощи, включая по меньшей мере дюжину разведывательных дронов Scan Eagle», – сообщают журналист «Голоса Америки» Джеф Селдин и агенство АР со ссылкой на «проверенные источники в Пентагоне».

Сообщается, что официальные лица Минобороны США заявили, что основную часть пакета помощи будут составлять дополнительные гаубицы и боеприпасы, включая ракеты Javelin, которые эффективно использовали украинские военные. Два официальных лица подтвердили новое включение портативных беспилотных летательных аппаратов длительной работы, которые запускаются катапультой и могут быть извлечены.

В новый пакет американской помощи Украине войдут:

– боеприпасы для HIMARS;

– 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тысяч снарядов к ним;

– 15 БПЛА Sky Eagle (разведывательные дроны для ВМС);

– ракеты HARM для борьбы с радарами;

– противотанковые комплексы TOW;

– тысяча Javelin;

– 40 машин MRAP.

Напомним, с момента прихода в Белый дом администрация Байдена выделила Украине более 10 миллиардов долларов военной помощи. Нынешний пакет – девятнадцатый, который Украина получила с августа 2021 года.