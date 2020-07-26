США выдумали «российский след» в Ливии с помощью отретушированных снимков из Google Earth

26.07.2020, Триполи, Иван Добровольский

Африканское командование вооруженных сил США не сумело обнаружить российских добровольцев из ЧВК “Вагнера” или служащих регулярной армии на территории Ливии. AFRICOM пытается доказать их присутствие с помощью отредактированных изображений.

Пентагон продолжает распространять публикации, направленные против РФ, с целью оправдать санкции Конгресса против Москвы. Африканскому командованию ВС США, несмотря на все попытки приписать России “присутствие” в Ливии, так и не удалось обнаружить “российский след” в североафриканской стране.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Никаких доказательств “присутствия” россиян в Ливии до сих пор нет. Федеральное агентство новостей уже неоднократно разоблачало ложные материалы американского командования. На этот раз на сайте AFRICOM появились сомнительные изображения с неопознанной военной техникой.

Командующий Бредфорд Геринг утверждает, якобы РФ продолжает играть деструктивную роль в Ливии и поставлять оборудование ЧВК “Вагнера”, однако достоверность представленных иллюстраций вызывает сомнения. Так, Африканское командование ВС США не указывает локации, в которых проводилась съемка.

Журналистам ФАН удалось обнаружить оригинальный снимок, с которого Пентагон скопировал карту. Примечательно, что оригинал лучшего качества, чем у AFRICOM. Этот снимок легко получить с помощью картографического сервиса Google Earth. Известны географические координаты объекта, изображенного на снимке, вероятно, относящегося к территории Ливийской национальной армии (ЛНА) близ Сирта.

Портовый город с нефтяными месторождениями является стратегически важным пунктом. Въезд на территорию, как можно заметить на снимках, возможен только через контрольно-пропускные пункты, расположенные вокруг базы. При внимательном изучении карты можно разглядеть объект, похожий на нефтяную вышку.

Наличие КПП говорит о том, что это режимный объект. Совместные попытки Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецких интервентов по захвату Сирта обернулись провалом, поэтому он может принадлежать только ЛНА. Как и на любой военной базе, там может находиться вооружение. Однако какое отношение к этому может иметь ЧВК “Вагнера” и Россия, неизвестно. Вбросы AFRICOM выглядят несостоятельно и абсурдно, отмечает ФАН.