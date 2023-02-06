США выдыхаются и хотят прямого диалога с РФ «об Украине без Украины» – Казаков

Появились все признаки того, что американские элиты раскололись на две партии, и в своей внутренней дискуссии начинают созревать к возобновлению прерванного ещё до начала СВО диалогу с Россией, когда появились так называемые «ультиматумы Путину».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если наш противник, пока ещё неназванный, начинает о противостоянии с нами разговаривать, неважно – как и неважно – что (потому что все эти разговоры о том, что там Уильям Бёрнс привёз там предложение, что нам 20% территории в ответ на прекращение конфликта, заморозка и прочее) – вообще неважно, ЧТО они говорят, важно – что они ГОВОРЯТ. Потому что ещё полгода назад они вообще не собирались об этом говорить. Никто не собирался с нами разговаривать, они собирались победить нас на поле боя и порвать нашу экономику в клочья, и в итоге вывести Россию за скобки мировых процессов. А сейчас они начали говорить. Это первый шаг», – сказал Казаков.

По его словам, первой стадией является возникновение внутренней дискуссии американских элит, разделившихся на два лагеря.

«Они начали говорить, сначала в своей внутренней полемике, а она уже есть. Уже сейчас вокруг президента США и даже непосредственно в Белом доме складываются две партии, которые друг с другом отличаются не по отношению к нам, они желают нашего поражения. Пока можно сказать, что они отличаются в отношение к конфликту, который для них по-прежнему ограниченный конфликт на территории бывшей Украины, и они не хотят его пространственной эскалации. Одна партия – это советник по нацбезопасности Салливан и шеф ЦРУ Бёрнс, и с подачи RAND Corporation, она этой партии подыграла, эта группа выступает за то, что продление на неопределённый срок нашего конфликта вредит Америке, они хотят прекращения конфликта. Мы, и я, в том числе, соглашался, что американцы заинтересованы в максимальном затягивании конфликта, потому что, с их точки зрения, это будет истощать Россию. Украина была плацдармом для нападения на нас, а стала некоторым предпольем, полосой обеспечения, пройдя которую российская армия должна истощиться, экономика и прочее, и в этом смысле американцы были заинтересованы в затягивании конфликта. Поэтому они и оружие в гомеопатических дозах передавали киевскому режиму, с одной стороны, чтобы он не подох, а с другой – чтобы победить не мог и оказать действительно серьёзное сопротивление. Вторая партия – это Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, туда же группировка в виде Нуланд, её мужа и всех остальных. Эти выступают за то, чтобы война, СВО на территории бывшей Украины длилась вечно. Поэтому они и на поставках оружия настаивают, и на финансировании и прочее», – объяснил политтехнолог.

Теперь же, по его словам, возвращение к прерванному в январе прошлого года диалогу с Россией – вопрос времени.

«То есть наличие двух партий, начало внутренней дискуссии, потом – это неизбежно, это логика политического процесса – они выйдут на то, чтобы начать внешние обращения, в том числе обращённые к нам. То есть от внутренней дискуссии, скорее рано, чем поздно, они неизбежно выйдут на уровень диалога с нами. Это то, от чего они отказались в январе прошлого года, когда появились «ультиматумы Путину». Тогда они просто отказались от диалога, а сейчас они к нему вернутся. Кстати, в этом смысле маленькая задача СВО уже почти выполнена», – заключил Казаков.