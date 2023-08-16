«США вынудили Украину сражаться за интересы Вашингтона» – американский публицист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В первые недели после ввода российских войск на Украину 24 февраля 2022 года Москва и Киев сделали три попытки договориться о мирном урегулировании конфликта. Все эти три попытки могли положить конец войне, избежать разрушения украинской инфраструктуры и массовой гибели людей.

Все три раза Украина готова была взять на себя обязательство не вступать в НАТО. И все три попытки были остановлены Вашингтоном. Об этом напоминает колумнист портала The American Conservative Тед Снайдер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Автор напоминает о том, что за три месяца до начала войны Россия отправила США и НАТО свои предложения по гарантиям безопасности. США отказали Москве в главном требовании – не принимать Украину в НАТО. Путин просто заметил, что «фундаментальные опасения России были проигнорированы».

Россия обещала военно-технический ответ, что и было реализовано 24 февраля 2022 года.

«Если вторжение было задумано как быстрый удар с целью выбить из Киева обещание не вступать в НАТО, которого Россия не смогла добиться от Вашингтона, то это намерение могло быть реализовано в Беларуси в первую неделю войны. Но США остановили это», – пишет Снайдер.

По его словам, уже на следующий день после вторжения, 25 февраля, президент Украины Зеленский дал понять, что готов отказаться от вступления в НАТО. Готовность Украины к мирным переговорам и к нейтральному статусу подтвердил и советник президента Михаил Подоляк.

27 февраля состоялись переговоры в Минске. Стороны вернулись домой для консультаций и заявили о готовности ко второму раунду переговоров. Однако переговорные усилия заблокировали США устами представителя Госдепа США Неда Прайса, заявившего, что «переговоры под прицелом – это не настоящая дипломатия».

Вторую попытку остановить войну предпринял премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, встретившийся в Москве с президентом Путиным и дважды после этого говоривший с Зеленским. При этом экс-премьер Израиля указывает, что встретиться с Путиным его попросил Зеленский.

Беннет отметил, что и Москва, и Киев выразили готовность к существенным уступкам. В качестве гарантии для Украины была принята «израильская модель» с сильной армией, способной себя защитить, но без вступления в НАТО.

По словам Беннета, наиболее агрессивную позицию занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Макрон и Шольц были более прагматичны, Байден был и тем, и другим», – уточнил он.

Но, как утверждает бывший израильский премьер, «Запад принял решение продолжать наносить удары по Путину». Прекращение огня, на что были существенные шансы, вновь было сорвано.

Наконец, третья попытка прекратить конфликт была предпринята в Стамбуле в апреле 2022 года. По словам Снайдера, турецкие переговоры были самыми плодотворными из всех, фактически приведшими к «предварительно согласованному» урегулированию.

Фиона Хилл и Анджела Стент в статье для Foreign Affairs подтвердили предварительно согласованную схему: Россия отойдёт на свои позиции 23 февраля, оставляя под своим контролем только Крым и часть Донбасса, а взамен Украина обещает не добиваться членства в НАТО, получая гарантии безопасности от ряда стран Запада.

Путин продемонстрировал парафированный всеми сторонами документ под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», где говорилось, что Украина сделает «постоянный нейтралитет» частью своей конституции, а гарантами выступят Россия, США, Великобритания, Китай и Франция.

Однако после того, как Россия вывела свои войска из-под Киева, Сумской и Черниговской областей, все обязательства были выброшены «на свалку истории». Снайдер цитирует министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу:

«В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны».

Эти слова подтвердил и Нуман Куртулмус, заместитель председателя правящей партии Эрдогана, заявивший:

«США видят в продолжении войны свой интерес».

Второй страной, которая хочет продолжения войны, стала Великобритания. Борис Джонсон в спешном порядке полетел в Киев и убедил Зеленского, что «на Путина надо оказывать давление, а не вести с ним переговоры», и что «если даже Украина готова подписать какое-то соглашение с Россией, Запад к этому не готов».

«Почему США и Великобритания не дали Зеленскому подписать соглашение о мире и спасти Украину от разрушения?», – задаётся вопросом Снайдер в конце своей статьи.

И отвечает, что Вашингтон преследует свои интересы.

Автор вновь ссылается на слова представителя Госдепа Неда Прайса, сказанные на брифинге 21 марта 2022 года:

«Эта война больше, чем Россия, она больше, чем Украина».

Завершая статью, колумнист The American Conservative резюмирует:

«США отказали Украине в переговорах по соглашению с Россией, которое соответствовало целям Киева, и вынудили Украину продолжать сражаться во имя достижения более крупных целей США и «основных принципов» политики Вашингтона».