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25.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, США
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США вынуждают Лукашенко согласиться на переговоры с Тихановской


Считающийся прозападным министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсуждал с советником Госдепартамента США Дереком Шоле сроки и условия переговоров белорусской власти с бежавшей в Вильнюс оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу. Стартовый срок для начала переговорного процесса не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэль Баррозу, ОБСЕ и МИД Германии», – написал Венедиктов.

Эту информацию подтверждает и белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Удалось узнать, почему Кремль прикрутил критику Лукашенко.
Его сейчас будут уговаривать через ОБСЕ, давать гарантии политические и экономические пойти на переговоры с оппозицией (Швеция должна выступить посредником в переговорах) и запустить транзит власти. И вот Москва боится, что он прогнется.

Дикость. Лукашенко напоминает гулящую жену, а позиция России какого-то мужчину с комплексами», – написал Болкунец.


Политолог Александр Маслов считает, что Лукашенко может дать согласие на переговоры.

«Последние события в Минске производят впечатление, что президент Беларуси Александр Лукашенко многочисленными и противоречивыми заявлениями и действиями активно «путает следы», пытаясь выскочить на проверенную и, видимо, милую его сердцу дорожку «суверенной многовекторности». Но там его ждут те же капканы и те же охотники, что президента Украины Януковича во время «евромайдана» 2013-2014 гг», – сказал Маслов в интервью телеграм-каналу «Незыгарь».

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