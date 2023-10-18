США выполнили задачи на Украине и будут искать варианты сворачивания конфликта – Ермолаев

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США выполнили свои задачи, связанные с украинским кризисом и теперь будут искать выгодные пути выхода из него.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, к следующему году будет найден путь разрешения конфликта путем переговоров.

«За это время что удалось Соединенным Штатам? Запущен проект, выступающий альтернативой ООН, – «Форум демократии», инсталлирована формулировка, которая подхвачена сейчас как вирус, демократии против автократии, уже ось зла появилась – это важная идеологическая победа, потому что по сути предложен взгляд на развитие мира, который всеми принят. Все начали пользоваться этой терминологией, очки все надели. Это победа, это достигнуто. Теперь уже вопрос второго порядка – как сложится судьба стран, которые вплетены в эту борьбу. Я думаю, что в этом плане для Соединенных Штатов вопрос войны Украины с Россией превращается из вопроса символического в вопрос чисто практический, чем закончится, как бы выгодно было, чтобы он закончился. Публично мы ответ этот не получим еще до конца 2023 года, но непублично уже сейчас, я это утверждаю, будут проходить консультации на предмет взаимных интересов по сворачиванию конфликта», – сказал эксперт.

«Сегодня переговоры в Китае между лидером Китая и президентом России Путиным, ожидается большая встреча Байдена с Си после этих переговоров. Я не исключаю, что завершится какой-то инициативой, саммитом», – заявил Ермолаев.