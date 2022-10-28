США выражают готовность помогать Украине «сколько надо», но что-то упорно идёт не так

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Новости Украины

По мнению Зе-хунты и крышующего её «Вашингтонского обкома», применение реактивных систем залпового огня HIMARS с модернизированными высокоточными ракетами GMLRS против российских войск, стало заветным «чудо-оружием», заставившим забуксовать наступление клятых москалей, а кое-где и отступить, перейдя в глухую оборону.

Что и говорить, делать рекламу своим изделиям американцы умеют. В очередь за «хаймарсами» выстроились почти все восточно-европейские члены НАТО – от Литвы до Эстонии, а Польша в августе объявила о желании одним махом приобрести 500 пусковых установок РСЗО ($7 млн за штучку, между прочим) и всю номенклатуру ракет для них: GMLRS, GMLRS ER, ATACMS и даже редко упоминаемый журналистами новейший боеприпас PrSM повышенной точности и дальности.

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Потребности ВСУ и союзников по НАТО в американских РСЗО стали настоящим вызовом для компании Lockheed Martin. Гендиректор компании Джим Тайклет, идя навстречу пожеланиям заказчиков, объявил, что вверенное ему предприятие увеличит производство «хаймарсов» с 60 до 96 пусковых установок в год, что, в общем, не греет ни ВСУ, ни Польшу, ни «трибалтийские вымираты», тешившие себя надеждами быстро и качественно превзойти военный потенциал российских войск в зоне их ответственности.

На данный момент известно, что США запланировали поставить Украине 38 пусковых установок, из которых 20 уже развёрнуты вблизи линии боевого соприкосновения.

Судя по всему, большинство из этих машин, включая британские и немецкие разновидности, уничтожены, и Запад едва успевает восполнять численность «хаймарсов» на Украине.

Из открытых источников, ссылающихся на анонимных информированных военнослужащих Российской армии, известно, что опасность «хаймарсов» с нашей стороны была оценена по достоинству, в связи с чем – на фронте были экстренно сформированы команды охотников за иностранными РСЗО, в которые вошли подразделения спецназа и тактической разведки, операторы БПЛА, а также ракетчики и авиация.

РСЗО HIMARS не стали «чудо-оружием», однако наиболее неприятной их особенностью стали высокоточные удары ракетами GMLRS по линиям снабжения российских войск и, особенно, террористические атаки мирного населения прифронтовых территорий и гражданской инфраструктуры.

Если объективно оценить роль «хаймарсов» в военном конфликте на Украине, то она двоякая: с одной стороны, шкурный интерес срубить побольше деньжат там, где льётся кровь, с другой – затянуть войну, максимально ослабив противоборствующие стороны.

Корыстный мотив, в свою очередь, предполагает, что европейские члены НАТО откажутся от уже имеющихся у них на вооружении «устаревших» РСЗО в пользу разрекламированных американских.

Тем временем западные военные эксперты сомневаются, что озвученные планы по наращиванию производства «хаймарсов» могут быть реализованы и склоняются к мнению, что большинство пусковых установок уже уничтожены Вооружёнными силами России, о чём могут свидетельствовать панические требования Зе-хунты к кураторам – срочно увеличить поставки всего-всего-всего, включая «хаймарсы», «абрамсы», F15/16, средства ПВО и атомную бомбу в придачу.

Судя по всему, в США многие понимают, что наиболее тёмной стороной поставок современного оружия Украине является вопрос оплаты, поскольку Украина в принципе неплатежеспособна, а за банкет, в конце концов, кто-то обязан будет раскошелиться.

Буквально на днях стало известно, что администрации Зеленского удалось достичь поставленной более 6 лет назад цели порохунтой – сделать из Украины недогосударство-содержанку на шее Запада.

В частности, американские источники утверждают, что, после двух недель «цветения герани» и «калибровок» критической инфраструктуры Неньки Запад обеспечивает 97% бюджета «незалежной», хотя ещё в сентябре этот показатель оценивался в 50%.

Воевать, даже по доверенности, с Россией, имея подобный хомут на шее, для Запада, неуклонно скатывающегося в длительную рецессию и стагфляцию, чертовски накладно, в связи с чем в США обостряются межпартийные «тёрки» накануне выборов в Сенат, а Евросоюз, того и гляди, захлестнёт волна массовых протестов обедневшего населения.

Издание The New Yorker со ссылкой на собственный источник в Пентагоне утверждает, что, несмотря на заявления гендиректора компании Lockheed Martin и попытку администрации Байдена выделить до конца года очередной транш военной помощи Украине на сумму свыше $50 млрд, поставки «хаймарсов» и другого высокотехнологичного оружия ВСУ будут строго дозированными и в небольших количествах. И дело здесь вовсе не в американской жадности или осознании, что бандеровскому режиму придёт закономерный кирдык в обозримом будущем.

Выясняется, что американская промышленность просто не успевает исполнять запросы ВСУ, поскольку в Пентагоне и аналитических центрах планирования войны не учли огромный перерасход боеприпасов и катастрофическую убыль боевой техники в конфликте высокой интенсивности с участием Вооружённых сил России.

Консультант издания утверждает, что компания Lockheed Martin выпускает в год до 9 тысяч ракет для РСЗО HIMARS, тогда как ВСУ тратит по меньшей мере 5 тысяч боеприпасов в месяц.

Если учесть ежедневные сводки с фронта Минобороны РФ, львиная доля реактивных снарядов к «хаймарс» ВСУ не тратит, а их уничтожают на складах или в процессе доставки русская авиация и ракетные войска, в противном случае результаты бомбардировок GMLRS для нас могли быть намного печальней.

Регулярное изучение западных (в первую очередь, американских) источников, позволяет сделать вывод, что глобальные цели спецоперации по слому однополярного мира при неоспоримой гегемонии США, Россией постепенно достигаются.

Война США против России на Украине уже внесла существенные финансовые коррективы в оборонный бюджет, принятие которых заставляет американцев всё туже затягивать пояса и отказываться от привычного жизненного уклада.

С начала СВО, учитывая военную, финансовую и гуманитарную помощь, вашингтонские кураторы выложили на бочку в пользу «незалежной» более $44 млрд, что эквивалентно годовому бюджету Украины на 2022 год ($47,5 млрд), превышает объемы оборонного бюджета Австралии ($31,8 млрд) и не идут ни в какое сравнение с финансовыми отчислениями на борьбу с пандемией ($9,5 млрд).

Туповатые и стереотипные попытки Байдена, всё больше напоминающего своим поведением робот-пылесос, потерявший док-станцию, переложить вину за взлетевшие цены автомобильного топлива и продуктов питания, исчезновение с прилавков молочных смесей и ежемесячную беспрецедентную инфляцию, шагнувшую за психологическую черту в 8% (что означает удвоение потребительских цен) на «злобного Путина» – уже вызвали недовольство, как минимум, половины американцев.

На протяжении нескольких лет США не устают побивать собственные рекорды военных расходов. В 2020 году Пентагон откусил из бюджета $690 млрд, в 2021-м – $705,4 млрд, в 2022-м – $768 млрд. На горизонте уже маячит триллион.

Заметим, что львиная доля этих денег идёт не на вооружение или опытно-конструкторские работы, а на содержание бюрократического аппарата военного ведомства, ёршики для унитазов, сопоставимых по цене с высокоточным снарядом Excalibur, ветеранские и льготные выплаты и тому подобные расходы, не имеющие прямого отношения к военной деятельности.

Эта запредельная сумма примерно в 12 раз превышает военные расходы России и кроет затраты на оборону всех европейских стран вместе взятых.

Всё вместе это создаёт ситуацию, при которой США однажды лишатся своего преимущества в виде военных баз и накопленного боевого железа. Увлечение финансированием «войны по доверенности» против России в условиях непрекращающейся пандемии, в ущерб интересам собственного населения – однажды приведёт Америку к социальному взрыву с непредсказуемыми последствиями.

Как показывает практика, финансовый и оружейный избыток не является решающим фактором военных и политических побед: Вьетнам, Сирия, Афганистан – это путь по граблям, усеянный выбитыми зубами и пятнами крови планетарного держиморды.

Ввязывание в украинскую авантюру и военное противостояние с Китаем – это конец, развязавшийся пупок и обретение привычки жить по средствам. Чем скорее, тем лучше – для всех.