США вывезли из Сирии колонну грузовиков с краденой нефтью и зерном

17.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Американские военные вывезли из восточной Сирии колонну из 38 грузовиков и автоцистерн с пшеницей и нефтью в соседний Ирак. Как сообщает сирийское информационное агентство SANA, колонна проследовала через незаконный погранпереход «Аль-Валид» на территорию соседнего Ирака.

Контрабанда из Сирии осуществляется при поддержке курдских вооруженных группировок, сотрудничающих с Соединенными Штатами. Они обеспечивали сопровождение и охрану колонны. Американцы вывозят из Сирии природные ресурсы и продовольствие, используя нелегально созданные погранпереходы и одновременно наращивают собственное военное присутствие на оккупированной территории.

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О грабеже со стороны оккупационных сил неоднократно заявляли сирийские власти. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Бассам Туоме в ходе телевизионного выступления указал, что Вашингтон контролирует 90% запасов нефти в северо-восточной Сирии.

«Американцы и их союзники нападают на сирийские нефтяные месторождения и танкеры, как пираты», — заявил Туоме.

Прямой и косвенный ущерб сирийскому нефтяному сектору и экономике страны составляет более 92 миллиарда долларов, отметил министр.

Действия оккупационных сил США на востоке Сирии подорвали экономику страны, и без того пострадавшую за время борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещенная в РФ группировка). Во время войны нефтяные месторождения на востоке страны были захвачены террористами ИГ, которые получали от контрабанды нефти до 5 млн долларов в день.

Позже те же месторождения были захвачены американцами, которые легализовали часть террористов, «растворив» их в лояльных курдских формированиях. США ожесточенно и любыми средствами охраняли захваченные ресурсы от их законных владельцев — сирийского правительства и народа, и ввели запрет на продажу нелегально добываемой нефти на подконтрольные Дамаску территории. Сирию такая политика довела до топливного кризиса — в настоящее время страна вынуждена закупать бензин и другие виды топлива у Ирана.

Контрабанда пшеницы также стала серьезной проблемой для Дамаска. Страна вынуждена была просить поддержки за рубежом, чтобы накормить население. В прошлом году Россия передала Сирии 100 тысяч тонн пшеницы в виде гуманитарной помощи. При этом до начала боевых действий году государство было самодостаточным.

Жесткие санкции, введенные в отношении Сирии со стороны США, также наносят серьезный ущерб экономике, препятствуя восстановлению страны и возвращению сирийских беженцев. США и европейские страны уже запретили экспорт и инвестиции в Сирию, а также сделки с нефтью и нефтепродуктами. В Дамаске считают эти меры бесчеловечной попыткой задушить простых людей.

Дамаск неоднократно подчеркивал, что наращивание контрабанды и вывоза стратегических ресурсов из Сирии является бесчеловечной тактикой, использующей главные потребности страны в качестве инструмента давления на правительство.

Источник фото: twitter.com – @mustefabali