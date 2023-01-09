США вывезут украинских нацистов и сколотят террористическую ЧВК

Запад предпримет попытки спасти наиболее одиозных неонацистов Украины для подготовки госпереворотов в других странах в будущем.

Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание. Однако не исключено, что наиболее одиозных преступников попытаются спасти их кураторы с целью использования в других странах, в том числе для организации государственных переворотов и выполнения диверсионных задач», – сказал Патрушев.

Военкор Александр Сладков полагает, что украинских боевиков будут использовать против России и Белоруссии с территории Польши, а также в Молдове против Приднестровья.

«Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий? Из Украины уедут только нужные США люди, способные воевать в других местах, по приказу Дядюшки Сэма, преданные, как собаки спецслужбам Штатов, прежде всего ЦРУ. Возможно, многих разместят в Европе, чтоб по свистку собрать где-нибудь в подбрюшье Ирана или на Польской границе с угрозой для Белоруссии.

Возможно, что украинские нацисты станут главной силой, воюющей с Приднестровьем. Мы-то до Днестра дойдем, но война с Молдавией – не наша тема. Кишинев воевать заставит Запад, вот, когда украинские нацисты пригодятся. Скорее всего из всех этих «Азовов», «Кракенов» и тд будет создана отдельная ЧВК, чьи уши периодически будут торчать из разных «горячих точек» планеты. И чаще всего в пику России», – написал Сладков в своем ТГ-канале.