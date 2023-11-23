США взяли твёрдый курс на «могилизацию» всего мужского населения Украины – эксперты об ответе РФ

Потери Украины в живой силе в зоне СВО очень нужны США и Западу, чтобы полностью переформатировать украинцев, сделав из них непримиримых врагов русских. И озвученная директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным информация о выдвинутых США требованиях закидать «пушечным мясом» позиции ВС РФ – вполне соответствует этой цели.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марков подсчитал, что за почти два года спецоперации потери ВСУ составили около 400 тысяч человек, и перспектива потерять несколько миллионов – не страшна для официального Киева, учитывая фашистский характер режима.

«Конечно, в случае демократии там давным-давно уже было бы восстание, а, учитывая фашистский характер, ничего такого не произойдет. Тем не менее, Нарышкин абсолютно прав – на Украине сделают призывной возраст с 17 до 70. Он сказал, что цель этого – показать невозможность победы России. Это значит, чтобы потери были огромные, и в российской армии тоже. Чтобы убийство совместное друг друга было очень большое, и чтобы никогда русские не смогли установить свой политический режим на Украине. Потому что для этого придётся убить всех украинцев. Вот такое послание, хитрое и дьявольское, чтобы армия России буквально захлебнулась и в своей крови, и в крови украинских жителей. Чтобы продемонстрировать такую волю: мы готовы все здесь погибнуть, но не стать российскими гражданами. И есть ещё одна такая очень прагматическая вещь, на которую руководство США и Британии ориентируют руководство Украины: пускай как можно больше погибнет, потому что каждая похоронка с русского фронта увеличивает ненависть к России», – отметил он.

Выход из этого «дьявольского плана» Марков видит в том, чтобы воспользоваться методикой Великобритании по перезагрузке сознания жителей Германии, которых также накачали идеями фашизма и возложили всю вину за потери на англичан, американцев и русских.

«Жёсткий, абсолютно оккупационный режим был установлен Советским союзом, Британией, Францией – очень быстренько там перевоспитал население, и сейчас население Германии абсолютно искренне считает, что в этих потерях виноват Гитлер», – пояснил политик.

«Мы должны понять, осознать эту угрозу, что они так воспитывают. Поэтому, даже если армия России пройдёт дальше, возьмёт Харьков, Одессу, вот как сейчас складывается, они нас будут ненавидеть. И чтобы противостоять этому, надо установить жёсткий оккупационный режим по типу того, который был установлен даже не в Германии, а скорее, знаете, в Венгрии, в странах, которые были полуоккупированные нацистской Германией. И провести такое жёсткое перевоспитание. Не нужно воспринимать рядовых граждан Украины как обычных людей. Они не являются обычными людьми – это зомбированные члены тоталитарной секты», – отметил Марков.

Он пояснил, что украинские солдаты готовы отдать свою жизнь, чтобы отказаться от их родного русского языка, от их родной православной веры, от ценности семьи.

«Не может свободный человек за это отдавать свою жизнь. Вот, говорят, что надо уважать противника – не нужно уважать ВСУ. Все солдаты и офицеры ВСУ – это стадо зомбированных рабов, люди, которые стали членами секты, но не по своей вине. Мы их должны жалеть, мы должны их освободить от этой ситуации. Но их не надо уважать: раба тоталитарной секты нельзя уважать!», – подчеркнулл эксперт.

Методы борьбы с тоталитарными сектами в мировой практике есть, но денацификация Германии – это наиболее близкий и нам известный.

«Нельзя дать члену тоталитарной секты свободу и думать, что от этого он будет свободным. Нет, так не бывает. Нет, так устроен современный мир – члена тоталитарной секты плохой нужно поместить в искусственную хорошую тоталитарную секту. А потом из этой хорошей тоталитарной секты, учитывая гуманистическую составляющую, помочь ему обрести свободу сознания. Это одна из главных свобод, которой лишены жители Украины», – уверен политик.

Примером «хорошей» и «плохой» тоталитарной секты, по мнению Маркова, служат коммунистическое общество, построенное на идее гуманизма и равенства людей, и общество фашистской идеологии принципиального разделения людей высшей и низшей расы.

«Из нацистской идеологии, этого умственного плена, перевести в более хороший какой-то такой режим авторитарный, и только авторитарный. Никаких свободных выборов, общественной активности на Украине после ликвидации этого режима быть не может. Если бы это было в 2014 году, как в Крыму, то не было бы такой необходимости. Скоро 10 лет, как украинцы живут в рамках этой тоталитарной секты, и поэтому требуются очень жёсткие методы для того, чтобы вывести, помочь этим несчастным рабам обрести свободу», – заключил Марков.

С такой позицией не согласился директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв.

«Я не совсем согласен с Сергеем Марковым, и некоторые вещи у меня даже где-то протестный такой позыв вызывали. Но с точки зрения того, чтобы создать массовую армию, которая не позволила бы нам в нынешних условиях активно действовать, в этом смысле я думаю цель Киевом достижима. За этим делом мы наблюдать не должны. И в этой связи экспертное сообщество и военные наши задавались всегда вопросом: почему изначально у нас не была проведена мобилизация в более широком формате? Почему она не проводится поэтапно – так, как по идее этого требовала бы обстановка? С учётом того, что ребята сидят на линии боевого соприкосновения без отпусков, без ротации. Плюс, потери безвозвратные или после ранения кто-то возвращается. Всё это говорит о том, что у нас маловато на фронте находится народу. А с учётом возможности появления большой нашей территории, возможности появления разного рода конфликтов, возникает целая масса вопросов, связанных в целом с приёмом решения по увеличению численности наших Вооружённых сил, я так полагаю, наверное, миллионов до трех», – подытожил Горбачёв.