США задействовали Европарламент в диверсионной операции по дискредитации выборов в Госдуму

11.08.2021, Москва, Елена Острякова

В Европарламенте на уровне комитета по международным делам уже одобрен проект резолюции по российским парламентским выборам, которая будет опубликована еще до начала голосования.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил Андрей Климов, возглавляющий временную Комиссию Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам документ в Брюсселе (мы знакомы с проектом) планируется принять за несколько дней до окончания российских выборов. По нашим данным, это может произойти 13-16 числа перед началом голосования. Видимо, для того, чтобы как-то наших людей дезориентировать», – сказал Климов.

Также, по его информации, в странах НАТО интенсивно вербуются граждане, имеющие российские паспорта.

«Я еженедельно общаюсь с нашими согражданами за рубежом в странах НАТО. Они мне рассказывали, что к ним поступали звоночки от разных странных структур, которые аффилированны с нежелательными организациями, предлагали быть наблюдателями на выборах. Таким же образом идет набор массовки для митингов и выступлений. Они в любом случае будут, но скандалы, которые должны были стать основой этих протестных акций, явно будут иметь постановочной характер», – сказал Климов.

По его словам, Западу не удалось добиться участия в выборах своих ставленников, и поэтому взят курс не непризнание выборов.

«Поэтому основным методом воздействия на Россию была выбрана тактика дискредитации самих выборов и избирательной системы в целом. Раз своих ставленников выдвинуть не получается, надо опорочить всю систему целиком. Для этого под руководством Вашингтона был разработан сценарий имитации массовых нарушений, продуцирование предвыборных скандалов, проведение постановочных протестных акций и раздувание вокруг этого информационно-пропагандистских волн с помощью СМИ-иноагентов, ангажированных Западом экспертов, социальных сетей на иностранных цифровых платформах», – отметил Климов.