США заинтересованы в длительных конфликтах на Украине и Балканах

США зарабатывают на конфликте России с Украиной.

Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил украинский военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы очень хорошо на этом зарабатывают. До спецоперации они заключили контракт на 400 млрд 850 млн на 250 «абрамсов» второй модели, а сейчас – на 110 «абрамсов» модели М1А1, которые были сняты с вооружения морской пехоты и отправлены на хранение. Это старые «абрамсы», и они их подают полякам по 10 млн долларов за штуку. За, в общем-то, старье. Это полякам.

А почему они должны отдавать киевскому режиму что-то новое? Те же самые разработанные еще а 1944 году бронетранспортеры М-113. Это гроб на колесах. Он даже в 80-е годы вызывал умиление своим силуэтом и боевыми характеристиками. Тем не менее, для могилизации местного населения вполне достаточно.

Американцы на любой мировой войне обогащаются. Если полякам они 8,5 млрд долларов одних только танков поставляют, так это одна только Польша. А заказывают и ЗРК, и РСЗО. Даже Прибалтика закупает.

Это деньги, новые рабочие места. Сейчас расконсервируются военные заводы. В идеале это рассчитано на длительную перспективу – на 5-10 лет. Самое главное – воюйте. Вы будете покупать американскую технику», – сказал Онуфриенко.