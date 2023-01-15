США заинтересованы в длительных конфликтах на Украине и Балканах
США зарабатывают на конфликте России с Украиной.
Об этом в интервью белорусскому информагентству «Белта» заявил украинский военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы очень хорошо на этом зарабатывают. До спецоперации они заключили контракт на 400 млрд 850 млн на 250 «абрамсов» второй модели, а сейчас – на 110 «абрамсов» модели М1А1, которые были сняты с вооружения морской пехоты и отправлены на хранение. Это старые «абрамсы», и они их подают полякам по 10 млн долларов за штуку. За, в общем-то, старье. Это полякам.
А почему они должны отдавать киевскому режиму что-то новое? Те же самые разработанные еще а 1944 году бронетранспортеры М-113. Это гроб на колесах. Он даже в 80-е годы вызывал умиление своим силуэтом и боевыми характеристиками. Тем не менее, для могилизации местного населения вполне достаточно.
Американцы на любой мировой войне обогащаются. Если полякам они 8,5 млрд долларов одних только танков поставляют, так это одна только Польша. А заказывают и ЗРК, и РСЗО. Даже Прибалтика закупает.
Это деньги, новые рабочие места. Сейчас расконсервируются военные заводы. В идеале это рассчитано на длительную перспективу – на 5-10 лет. Самое главное – воюйте. Вы будете покупать американскую технику», – сказал Онуфриенко.
Параллельно, полагает эксперт, США уничтожают своих экономических конкурентов.
«Американцы уже создали условия, чтобы переносить бизнес из Европы к себе. Американцы не в накладе. На них приходится убытков от санкций где-то 0,6%, а на Германию – 40%. Они целенаправленно давят конкурентов. США давят своих конкурентов. Никто не ожидал, что такими методами, но это успешно происходит», – сказал Онуфриенко.
С этим мнением согласен политолог Марат Баширов. Он считает, что свои экономические задачи в Европе США уже решили, и теперь будут поддерживать конфликт на Украине – только в тлеющем состоянии.
«Летом прошлого 2022 года президент Байден подписал закон о субсидиях для промышленных производителей товаров, нацеленных на зеленые технологии. Это так называемый «Закон о борьбе с инфляцией (IRA)». Суть закона в том, что США начали переманивать к себе заводы из Европы и Китая, которые производят самые современные товары с наименьшими выбросами СО2, использующие передовые цифровые технологии и имеющие ключевые патенты.
Субсидии, которые дает правительство США, оцениваются примерно в триллион долларов.. Штаты стремятся забрать к себе все высокотехнологичные производства с максимальной прибылью, а всё «дымящее» и «затратное» оставить у конкурентов. Потом наложить санкции на «дымящих» и добить их.
Европу уже не спасти. Ее деиндустриализация на полном ходу. США больше нет смысла тратить деньги на конфликты в Европе даже в среднесрочной перспективе, достаточно поддерживать тлеющие очаги на Украине и на Балканах», – написал Баширов в своем ТГ-канале.
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