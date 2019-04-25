Выборы
25.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Россия, США, Украина
Просмотров:

США закатили истерику в Совбезе ООН из-за паспортов для Донбасса

Упрощение гражданства для населения ЛНР и ДНР – это признак нападения России на Украину. Об этом на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил представитель США в Совбезе ООН Джонатан Коэн.

Американский дипломат назвал население Донбасса «украинцами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это провокация. Россия интенсифицирует нападение на суверенитет и целостность Украины таким образом. Донбасс – это Украина, и люди, которые там живут – это украинцы, независимо от того, на каком языке они предпочитают говорить.

Такая массовая выдача гражданства гражданам другого государства нарушает принцип суверенитета. Действия России подрывают принципы, на основе которых лежат Минские соглашения. Донбасс – неотъемлемая часть Украины и украинское правительство должно восстановить контроль над этой территорией», – заявил представитель США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть