США закатили истерику в Совбезе ООН из-за паспортов для Донбасса

25.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Упрощение гражданства для населения ЛНР и ДНР – это признак нападения России на Украину. Об этом на внеочередном заседании Совбеза ООН заявил представитель США в Совбезе ООН Джонатан Коэн.

Американский дипломат назвал население Донбасса «украинцами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это провокация. Россия интенсифицирует нападение на суверенитет и целостность Украины таким образом. Донбасс – это Украина, и люди, которые там живут – это украинцы, независимо от того, на каком языке они предпочитают говорить.

Такая массовая выдача гражданства гражданам другого государства нарушает принцип суверенитета. Действия России подрывают принципы, на основе которых лежат Минские соглашения. Донбасс – неотъемлемая часть Украины и украинское правительство должно восстановить контроль над этой территорией», – заявил представитель США.