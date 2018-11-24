США запретили Порошенко проводить референдум по НАТО

24.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Воевать с ядерной державой ради группы авантюристов, находящихся во главе Украины, никто не будет.

Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в НАТО не будет никогда. Украина будет полу-членом НАТО. Это означает, что она права члена не получит, в частности, важнейшее право пятой статьи – защита в случае войны. Сумасшедших в НАТО нет, воевать с ядерной Россией никто не хочет. Кроме того, все прекрасно знают, что во главе Украины стоит группа авантюристов, контролируемых неизвестными никому офицерами американских спецслужб. Никто не будет ставить жизни своих граждан, миллионов людей в зависимость от этой группы авантюристов и военных преступников, поэтому членства не будет.

Будет принято какое-то половинчатое решение, по которому у Украины будут все обязанности члена НАТО, включая размещение натовских войск на своей территории, и прочее. А вот прав она не получит. Такой полуколониальный статус», – сообщил политолог.

Также Сергей Марков выразил своё мнение по поводу несостоявшегося референдума о вступлении в альянс, о котором ещё весной говорил президент Украины Пётр Порошенко.

«Теперь почему по референдуму так решили – изначально американцы сказали: «Членства не будет, но вы должны сделать всё, как будто вы в НАТО вступаете». Но когда сейчас посчитали, посмотрели рейтинг Порошенко, а Порошенко хотел этот натовский референдум использовать как переход к своей избирательной кампании, они увидели, что в знак протеста против Порошенко даже вот эти липовые 40 процентов, а реально там их меньше – около тридцати, могут не прийти проголосовать. И они могут полностью провалиться с этим референдумом. Когда американцы это увидели, они вашему Петру запретили это делать» – резюмировал эксперт.