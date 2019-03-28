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28.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Украина
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США запретили союзникам осуждать неонацизм, чтобы не подставлять Украину

Американцы на международных площадках в открытую дают указания представителям стран – сателлитов США не поддерживать инициативы по осуждению неофашизма и неонацизма, поскольку это может быть использовано Москвой в ситуации вокруг кризиса на Украине.

Об этом в ходе конференции рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, депутат Госдумы Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был сам лично свидетелем того, как представители украинского лобби в Америке просто при нас в редакционной комиссии во время одного из межпарламентских закрытых совещаний говорили австралийским, новозеландским депутатам и так далее, что вот это нельзя принимать, а вот это можно.

А нельзя почему? Мы сделали предложение в один из документов азиатско-тихоокеанского парламентского форума вставить пункт о недопустимости фашизма и неонацизма. И сразу гражданка из лобби, не стесняясь меня,  – она знает, кто я, я знаю, кто она – говорит: «Этого нельзя, это на пользу русских, потому что они неонацистами называют власти Украины». Нельзя осуждать неонацизм, иначе мы поддержим русских. Это уже доходит, извините, до маразма», – рассказал Климов.

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