США запретили ВСУ использовать американское оружие

01.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

Американские ПТРК “Джавелин” предоставлены Украине бесплатно, а потому наложены определенные ограничения на их применение.

Об этом в интервью “Европейской правде” заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Сейчас противотанковые системы “Джавелин” нам дают бесплатно. В рамках внутренних процедур Пентагон-Конгресс их стоимость рассчитывается определенной цифрой – $41,7 млн, но это безвозвратная помощь. И есть один момент. Когда ты получаешь оружие бесплатно, то на его использование накладываются условия. Не буду раскрывать детали, но мы не можем пускать “Джавелины” в бой на свое усмотрение. И если бы мы сами купили эти комплексы, то не нужно было бы советоваться, как и когда их применять”, – сказал дипломат.

Он добавил, что не знает, стоит ли Украине покупать именно “Джавелины” – дескать, решать должны военные, но полагает, что американцы не откажут, если будет такой запрос.

“Кто бы что не рассказывал, что нам надо свое использовать, но есть виды вооружений, которые нам нужны и которые мы не производим. К примеру, мы имеем Стугну, которая по некоторым показателям лучше “Джавелин”, но по некоторым она хуже, и нужна их комбинация.

Мы уже купили у американцев снайперские системы, у нас таких нет на сегодня. Это первый крупный коммерческий контракт с США, и это также линия, которая должна быть. Мы уже думаем перспективно и о системе противовоздушной обороны, и о составляющей контроля морского пространства”, – поделился своими соображениями Чалый.