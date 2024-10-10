США запросто сместят Зеленского, если он будет сопротивляться их плану – Пламен Пасков

США ничего не стоит пойти на заморозку конфликта на Украине – триллионеры и владельцы крупного бизнеса все равно будут продолжать работать, независимо от того, под чьей юрисдикцией находятся территории. Но если США пойдут на завершение конфликта на Украине, а нынешний Офис президента во главе с Зеленским не захотят соглашаться с их планом, они, не задумываясь, сместят его и назначат нового.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«А будет ли мир в обмен на НАТО? Ну, во-первых, будет перемирие, которое, естественно, будут называть миром. Я не отказывался от своего прогноза, потому что вижу единственным только его осуществление. Февраль, вторая половина. Во-вторых, Америке это ничего не стоит, потому что выкачивать ресурсы и из Украины, и из России тот же самый глобальный клуб триллионеров… они делают, будут делать, и у них никаких проблем нет. Что с одной юрисдикции, что с другой юрисдикции – главное, чтобы не бабахало туда, откуда мы это выкачиваем. Это – единственное условие, которое будет соблюдаться…», – считает он.

«Если нынешний Офис президента Украины не захочет подписать мир, перемирие в обмен на территории и обещание НАТО, на потери какие-то, для них это не имеет значения. Если этот президент не будет публично соглашаться, либо он будет с этим соглашаться, но неделю спустя, три дня спустя.. у них есть болевые политические приемы, через которые могут и его, и других заставить. Если не заставят – ну, недавно была смена не менее 30% состава правительства Украины, 7 человек подали в отставку. Причем так, залпом, пятеро в рамках одного дня и парочка еще чуть позже. Ну, если нужно, еще такая рокировка будет, если нужно – новый президент будет. Они это устроят: «Я тебя породил, я тебя и убью», – заключил Пасков.