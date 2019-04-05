США запустили в Сербии «македонский сценарий»: Россия против

05.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Предостережения о том, что во главе дружественной России Сербии могут оказаться прозападные силы, которые втащат бывшую югославскую республику в НАТО, – отнюдь не попытка сгустить краски. Наблюдая за оппозиционными манифестациями и беспорядками, которые уже несколько месяцев провоцируют в Белграде, вспоминаются аналогичные попытки смены власти в других странах – это не только Украина или Венесуэла, но и еще одна бывшая часть Югославии, сегодня именуемая Северной Македонией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Македония – крохотное государство с низким уровнем жизни и слабой экономикой. Конфликт с властью в Македонии начался еще в 2015 году. Оппозиция требовала смены режима и наказания ряда высокопоставленных чиновников из-за вскрывшихся фактов коррупции. Президент Георге Иванов остается в кресле и по сей день, но реальную власть он потерял, став марионеточной фигурой. Экс-премьер Никола Груевский вынужден был просить политического убежища в Венгрии. Первую скрипку в стране сейчас играет новый глава Кабмина, возглавлявший силы оппозиции, – Зоран Заев. К чему пришла страна под управлением этого лидера? Вошла в военный блок НАТО, куда ее буквально втащили.

Для этого пришлось пойти на ряд уступок. Например, для решения давнего спора с Грецией, страна поменяла название на «Северную Македонию». Причина – в Греции есть собственный регион с таким названием, плюс имелись спорные территории. Греки в свое время даже выходили на митинги, которые заканчивались столкновениями с полицией, так как не хотели допустить того, чтоб Македония осталась с первоначальным названием – манифестанты называли это «попыткой присвоения греческой идентичности».

Референдум в Скопье по смене названия страны особого энтузиазма не вызвал, на участки пришло лишь около 30% населения, что делало плебисцит нелегитимным. Однако прозападная оппозиция продавила легализацию результатов, парламент проголосовал «за», и вопрос по смене названия был решен.

Что дало македонцам вхождение в НАТО? Они стали жить заметно лучше? Конечно же, нет. Однако им выбрали курс, и теперь обратного хода нет.

«Красочная» революция, прошедшая в Скопье, начиналась по такому же сценарию, как пытаются сейчас реализовать в Белграде. Он стандартен и может быть примером для школьных учебников: смена власти происходит, как по нотам.

Точно такие же марши оппозиции, обвинения власти во всех грехах, попытки расшатать общество, использование манипулятивных технологий с целью уничтожения авторитетов неугодных политиков и даже представителей Церкви.

Лидеры «Союза за Сербию» пытаются примерить на себя образ сербского Гуаидо. Открытой поддержки со стороны западных заказчиков они еще не удосужились. Но это отнюдь не повод для того, чтобы списывать угрозу майдана. Македонии для смены курса понадобилось четыре года. В Сербии процесс дестабилизации уже начат.

Известный российский военный журналист Андрей Бабицкий прокомментировал ситуацию на Балканах специально для «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что происходящее в Сербии можно сравнивать не только с Украиной, но и с последними событиями в Венесуэле. США везде разыгрывают одну и ту же карту, они хотят видеть антироссийские режимы. На Украине – да, им это удалось сделать, но в Венесуэле и в Сирии Россия помешала планам США. Посмотрим, как поведет себя Москва в случае с Сербией.

Россия сегодня – ключевой игрок на международной арене, который активно вмешивается в попытки США устанавливать собственный контроль над теми или иными странами и, в общем, уже довольно успешно несколько раз Москва отражала инициативы Вашингтона.

В Сирии мы все знаем результаты военной операции, и с Венесуэлой тоже, когда десант российских военнослужащих сорвал планы США по военной интервенции через Бразилию и Колумбию.

Я думаю, что Сербия, которая очень близка России, будет предметом повышенного внимания. Прогнозирую, что сербским властям будет оказана всесторонняя поддержка», – отметил Бабицкий.