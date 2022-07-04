США зарабатывают деньги на Европе в условиях разрыва с Россией

04.07.2022  00:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Россия, США, Энергетика


США нарастили поставки сжиженного газа в Европу не из солидарности в противостоянии с Россией, а ради собственной выгоды.

Об этом на youtube-канале «Геоэнергетика Инфо» заявил эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Последние полгода поставки СПГ явно опережают поставки трубопроводного газа из РФ. Здесь речь не только о США, а в целом.

Произошло это по банальнейшей причине. Неожиданно для всех с января выросла цена в Европе. Цены на бирже выше, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (как правило, обычно ситуация противоположная). Соответственно, газовые потоки развернулись и поплыли в Европу.

Не потому, что американцы такие замечательные и сказали: мы должны встать на сторону Европы в этот темный час и сразить армию Мордороа. Нет – они захотели заработать денег», – сказал Фролов.

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