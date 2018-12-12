12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В посольстве США отреагировали на сегодняшнее решение Окружного административного суда Киева восстановить в должности экс-главу ГФС Романа Насирова, ранее уволенного с должности и арестованного по обвинениям в коррупции, которые так и остались недоказанными. Американские дипломаты выразили сомнение в качестве проведенных в Украине по указке из Вашингтона судебной и антикоррупционной реформ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится на официальной странице в Twitter посольства.

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В посольстве отмечают, что такие реформы – это не то, чего заслуживают украинцы.

“Украинский народ заслуживает правительство, которое не злоупотребляет своими должностями, а также на эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлечь к ответственности влиятельных лиц. Если вчерашнее решение относительно Насирова такое, как сообщается, это означало бы, что судебная и антикоррупционная реформы Украины далеки от совершенства”, – заявили кураторы киевского режима.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок.

Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров оттерминировал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Ни одного обвинения против Насирова не удвлось доказать в суде.

Брат нардепа-майданщика Мустафы Найема Маси Найем даже призвал украинцев выходить на “антикоррупционный майдан” после восстановления Насирова в должности.