США заставили Хорватию вооружиться боевыми машинами Bradley за $20 млн

09.03.2021, Загреб, Алексей Топоров

Хорватия и США заключили соглашения о передаче хорватской стороне 84 БМП Bradley М2А2ODS.

Предполагается, что 62 машины будут переданы бронетанковому механизированному подразделению в Нашицах, а остальные 22 машины станут донорами запчастей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Покупка Хорватией 84 Bradley М2А2ODS обойдется Загребу в 20 миллионов долларов без учета сопутствующего оборудования. Таким образом, хорватская сторона выполнит свое обязательство перед НАТО оснастить среднюю пехотную бригаду гусеничной бронетехникой.

При этом Загреб берет на себя обязательство оплачивать капитальный ремонт машин и оборудования к ним, обучение экипажа и запасные части.

Ранее Хорватия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой передать в дар до 120 подобных машин, но Вашингтон сократил заказ до 84 БМП, только 61 из которых находится в рабочем состоянии.

Напомним, что в декабре прошлого года Конгресс США одобрил выделение 25 миллионов долларов на программу Bradley Croatia, и на эти деньги американская сторона софинансирует «первый взнос» за поставленную технику. Финансовым обязательством Хорватии является уплата НДС с этого пожертвования.