21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, США, Украина
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«США заставили украинцев воевать против русских» – Суслов


Национальная идея должна соответствовать интересам Украины, а не обслуживать интересы иностранцев и быть составляющей колониальной политики США.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не новая идея, типа Украина – «антиРоссия», это конкретизация общей идеи, которую проводят господствующие западные страны в отношении к колониальным.  Раньше она звучала как разделяй и властвуй. Поэтому заставить Украину и украинцев воевать против России в интересах, допустим, американцев – ну, конечно, вершина дипломатического искусства, и надо сказать, что им это удалось.

А национальная идея должна быть собственной, и она должна быть связана со спокойствием в своем государстве, отсутствием войны, развитием, ростом благосостояния украинского народа, а вовсе не в том, чтобы наши парни дальше гибли за американские интересы, воюя с Россией», – сказал Суслов.

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