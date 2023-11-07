США заставят армию Германии воевать с РФ на поле боя – Фененко

Война на Украине для США лишь разминка перед серьезным столкновением, в котором России будут противопоставлены армии сразу нескольких стран НАТО. И основной костяк в будут составлять немецкие войска.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил профессор МГУ, историк, доктор политических наук Алексей Фененко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не так давно были опубликованы архивные документы поздних сталинских времен. Там приводились очень интересные материалы о начале Холодной войны где-то 50-х годов, и товарищ Сталин говорил следующее, что во многом их Холодная война – это большой блеф. Потому что у них нет второй сухопутной армии. Мы можем спать спокойно до тех пор, пока Запад не построил вторую сухопутную армию. Одними бомбёжками, даже атомными, войну не выиграть. Ну, покидаемся мы бомбами через океан, а что, собственно говоря, дальше? Да ничего. Дальше крах ООН, дальше крах той системы, которая нам и США давала привилегированные места в мире. Зачем и кому это нужно? А раз так, то задача американцев была другая – где-то найти солдата, где-то найти крупную сухопутную армию для войны с нашей страной», – подчеркнул историк.

По его словам, все события Холодной войны и после Холодной войны были продиктованы, в том числе, поисками такой сухопутной армии. После Карибского кризиса американцы старались привлечь к этому Китай и его армию, которую они готовили для военного конфликта с Советским союзом.

«Вот сейчас, как только в их распоряжении появилась украинская армия, мы получили крупный военный конфликт в Европе. Наверное, первый по масштабам со времён Второй Мировой войны такого уровня. И никакое ядерное оружие, никакое ядерное сдерживание не предотвратило того конфликта, который мы видим в настоящее время. Вопрос, а успокоятся ли на этом американцы? Судя по их официальным заявлениям и документам, в том числе программам НАТО, нет, не успокоятся. Для них Украина – это только затравка, это полигон для будущего более крупного конфликта с Россией. А вот, чтобы был новый крупный конфликт с Россией, нужна сухопутная армия. Американцы готовы будут поддержать её флотом, авиацией, спутниковой группировкой. Но главное, им всё-таки нужен будет для этого солдат, и вот этого солдата они сегодня ищут и готовят для того, чтобы нам противопоставить», – считает Фененко.

В качестве подходящих эксперт назвал армии ряда стран – Финляндии, Швеции, Польши и Германии.

«Финляндия вполне пригодный материал для новой антироссии, это такой же осколок исторической Российской империи, как и Украина. Мы часто забываем, что Хельсинки – это бывший Гельсингфорс, Ханко – это бывший Гангут, базы нашего родного русского флота до революции. И вполне можно эту страну превратить в новую антироссию. Про прибалтийские страны всё понятно, это угроза для Калининграда. Дальше Швеция, и мы привыкли думать, что шведы – это такое миролюбивое погружённое в себя общество. Но какая истерика была в Швеции из-за трехсотлетия Полтавской битвы, как там возрождаются антирусские настроения, и уже где-то с 2010-11 годов в Швеции шли постоянные обсуждения сценария военного конфликта с Россией на Балтийском море. То есть какое-то возрождение времен Петра на новом историческом витке развития», – указал ученый.

Отношение Польши к России не вызывает сомнений в ее готовности воевать, особенно с учетом претензий на Западную Украину, и даже на Западную Белоруссию.

«Ну и попытка будет безусловно науськать Германию против нас. Когда говорят, а почему именно Германию, то я отвечаю: а кого ещё в Европе они реально могут противопоставить России? Только немецкую армию можно противопоставить с того момента, как французская армия перестала быть реальной. Финляндия, Польша, Литва, Швеция – это всё хорошо, как дополнительная гиря. Это хорошо подбросить для баланса. Но реальный костяк они могут нам создать только на базе немецкой армии», – заключает Фененко.