США ждёт война по украинской методичке – болгарский политолог

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В США уже произошёл гражданский раскол, и вскоре начнётся война по тем же методичкам, что Госдеп использовал на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гражданская война в Америке либо разворачивается, либо вот-вот будет разворачиваться. У меня даже сомнений нет, что они хлебнут украинского сценария – если не в этом году, то в ближайшие пять-десять лет точно. Потому что там очень много всего происходит по тем же самым логическим рецептурным справочникам, по которым происходят эти неприятные исторические события», – сказал Пасков.

Он подчеркнул, что в сознании многих граждан США уже произошёл раскол, и существует две Америки.