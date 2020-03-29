США ждут, когда в Косово изберут послушного «премьер-министра»

29.03.2020, Москва, Елена Острякова

США продолжают настаивать на том, чтобы албанские сепаратисты, захватившие власть в Косово, отменили блокаду сербских анклавов – речь идёт о введенных Приштиной 100% пошлинах на товары, ввозимые из Сербии, а также Боснии и Герцеговины.

«Мы считаем, что тарифы наносят ущерб народу Косово, препятствуя региональному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом, в том числе задерживая необходимые поставки в Косово, и препятствуя экономическому росту», – цитирует заявление Госдепартамента США американское «Радио Свобода».

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Дипломаты США пытались добиться размена: Косово отменяет 100% пошлины на сербские товары – Сербия останавливает международную кампанию по отзыву признания Косово. Однако новый косовский «премьер-министр» Альбин Курти отказался отменять пошлины. И это стало причиной его отставки, инспирированной из-за океана.

В обычных обстоятельствах можно было бы провести очередные досрочные выборы (ни один из последних четырех «парламентов» Косова не смог завершить полный срок полномочий), но сейчас это маловероятно на фоне эпидемии коронавируса.

Поэтому Курти останется на посту «временного премьер-министра» до тех пор, пока партия «Самоопределение» не выдвинет нового кандидата на пост премьера. Это должно произойти в течение двух недель.