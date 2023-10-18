США жестко перекрыли Зеленскому кислород и лишили влияния на силовиков

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С сегодняшнего дня на Украине начинает работу американская группа, которая будет проверять, как используется военная помощь Украине.

Группу возглавил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, передает корреспондент ПолитНавигатора,

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«В своей деятельности Сторч будет сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом Соединенных Штатов. Важно, что группа Роберта Сторча будет не только контролировать поставки и использование американской помощи, но и сможет официально подтверждать отсутствие коррупции в ВСУ. Именно это важно для дальнейшей поддержки Украины в Конгрессе и правительстве США», – описывает ситуацию экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

В свою очередь киевский политолог Михаил Павлив отмечает, что «продолжает развиваться ситуация с антикоррупционным ультиматумом от США для Зеленского».

«Уже через неделю американцы пришлют на Банковую расширенный список украинских коррупционеров в котором ожидается сотни имен. А пока пришла предварительная разнарядка, но крайне болезненная для Зеленского. Во-первых, были подтверждены замены Малюка на Поклада в СБУ, и Клименко на Малюка в МВД, и требование снять главу СНБУ Данилова. Отставка премьера Шмыгаля уже перешла в свою финальную стадию. Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США и представитель американских инвестфондов, вот уже вторую неделю на Украине постоянно и рокировка ожидается в ближайшие недели. Практически все министры нынешнего состава украинского Кабмина идут на выход», – пишет Павлив в своем тг-канале.

По его словам, США потребовали снять с должности замглавы офиса президента Олега Татарова, курирующего правоохранителей, и куратора судебной системы Андрея Смирнова, куратора судебной система.

«Заменить Татарова должен нынешний глава МВД Клименко, которого американцы, так же, как и Малюка, быстро привели к «присяге». Так же, свой пост должен покинуть Генеральный прокурор Костин (прочат послом в США). Фактически, все это довершит разгром инструментов влияния Зеленского на силовиков», – продолжает эксперт.

Он указывает, что отрезают американцы Зеленского от армии и оборонпрома.

«Уже сейчас реальная власть при принятии решений оборонного характера находится в руках представителя Генерального инспектора Пентагона по Украине, который прибыл с постоянной миссией на Украину 14 сентября 2023 года. У него чрезвычайный мандат, и он имеет решающее влияние на работу Министерство обороны, Министерства оборонной промышленности и Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Более того: именно под его контролем будет находиться озвученный украинскими властями «Оборонный альянс». Таким образом, все оборонные вопросы, а также закупка оружия и расходование средств будут находиться в сфере компетенции представителя Генерального инспектора Пентагона по Украине. Генеральным инспектором Пентагона является Роберт Сторч. 18 сентября он подписал меморандум с директором НАБУ Семеном Кривоносом об обеспечении эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США. С 18 сентября вся помощь, которая направляется Киеву из Вашингтона, контролируется Сторчем. Источники сообщают, что Сторч уже визирует вообще все закупки вооружения, которые проводятся от имени Украины. Таким образом, все профильные министерства в Украине уже полностью зависимы от американского чиновника», – подчеркивает Павлив.