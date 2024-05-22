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США будут держать Зеленского в подвешенном состоянии до решения Конституционного суда Украины о его легитимности.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это главная причина, почему мы говорим: мы с кем угодно готовы вести переговоры и подписывать договорённости. Только нас волнует, чтобы позже Конституционный суд не сказал, что мы договоренности с каким-то проходимцем подписывали. Поэтому Путин говорит: нас интересует не Зеленский, легитимный или нелегитимный. Мы знаем, что он клоун, проститутка и предатель, и должен сидеть на скамье подсудимых. Нас интересует, если будет возможность выйти на мир, с кем подписывать соглашение? Это соглашение мы должны подписывать только с легитимным президентом, а его легитимность должна быть подтверждена Конституционным судом Украины», – пояснил Марков.

По его словам, американцам не нравится, что Зеленский проявляет свою субъектность. А субъектность он проявляет потому, что американцы не выполняют условия по финансированию этого террористического режима.

«Зеленский считает, что американцы не выполняют свои договорённости, обещания своей же марионетке, и в этих условиях марионетка вынужден повышать свою субъектность, бегать, крутиться и что-то другое искать. Американцам это тоже не нравится. Поэтому они его чуть-чуть подвешивают этим не состоявшимся решением Конституционного суда. А там, как известно, судьи терпеть не могут Зеленского. Потому что он всех хотел уволить, неуважительно к ним относился и относится. Поэтому и решения Конституционного суда нет, и Зеленский не обладает легитимностью. Но оно будет, когда американцы решат, что всё, пора выходить на мирное соглашение. Тогда они быстренько щёлкнут пальцами – и судьи Конституционного суда Украины, как червяки, приползут к ногам господина и подпишут всё, что американцы от них потребуют», – заверил Марков.