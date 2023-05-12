США зря рассчитывают уничтожить Россию санкциями – американский военный разведчик

Анатолий Лапин.  
12.05.2023 17:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Российская Федерация сегодня активно развивается, несмотря на введенные Западом ограничения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший морпех-разведчик армии США Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация сегодня активно развивается, несмотря на введенные Западом ограничения. Об этом в эфире...

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Отставной военный подчеркнул, что патриотизм в России не напускной, как в Америке, а настоящий и искренний.

«Америка считает, что санкции помогут сломать хребет российской экономике, но это огромная ошибка. Я наблюдаю, что российская экономика активно, очень энергично развивается. Я не могу сказать, что все абсолютно идеально, но дело в том, что сказать, что она сокращается или уменьшается нельзя.

Кроме того, я встречаюсь с людьми, которые очень любят свою страну. При этом, это не какая-то мелкая любовь, это не то, что в Америке есть такое название Sunshine solders – солдаты, которые воюют только в хороший солнечный день», – заявил Риттер.

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