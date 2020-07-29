29.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Ссора между ВСУшниками из-за режима тишины переросла в смертельную перестрелку


Несколькими ранеными и одним погибшим закончился конфликт межу ВСУшниками и националистами, которые собирались в нарушение перемирия перебросить диверсионную группу за линию разграничения.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Акции протеста за возобновление активных боевых действий, организованные националистами и потерявшим власть Порошенко, всё активнее находят поддержку среди украинских боевиков в зоне ООС. К открытому неповиновению националистов 24 батальона «Айдар» и 46 «Донбасс-Украина» присоединилась «элита» ВСУ – морские пехотинцы», – сообщил Астрахань.

По его словам, вчера была зафиксирована перестрелка в 36 обрмп ВСУ, где украинские боевики открыто отказались соблюдать перемирие и спланировали диверсионную вылазку, с целью отомстить за гибель своих «побратимов» в предыдущих провальных операциях.

«Командир бригады Гнатов, понимая последствия нарушения данного условия перемирия, попытался пресечь вылазку решительно настроенных пехотинцев и разоружить их силами роты огневой поддержки во главе со старшим лейтенантом Бойко.

В итоге завязавшийся конфликт завершился перестрелкой, в которой погиб сержант Ляскивский, ещё трое получили ранения. Комиссия штаба ОТГ «Восток» проводит по данному факту разбирательство.


Кроме того, по требованию командования ООС, для наведения порядка в соединения прибыли офицеры командования морской пехоты», – рассказал представитель ведомства.

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