СССР развалили украинские националисты Хрущёв и Брежнев – киевский кандидат наук

23.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российскую Империю в 1917 году, равно как и Советский Союз в 1991, якобы развалили воюющие за свою «независимость» украинцы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил один из присутствующих в зале зрителей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российскую Империю в 1917 году развалила Украина. Украинские полки восстали в Санкт-Петербурге. Захватили там власть, и под давлением этого была создана та власть, которая потом была скинута большевиками.

Потом, позднее, украинцы развалили Советский Союз. Я имею в виду «Народный рух», Злука два или три миллиона людей», – доложил свидомит.

В свою очередь, кандидат экономических наук Валерий Асадчев высказал другую точку зрения на этот вопрос. По его мнению, Российскую Империю якобы уничтожили управляющие ею немцы, а Советский Союз развалился из-за идеи создать человека без национальности.

«Россия развалилась, потому что ею всё время управляли немцы. Если вы посмотрите, кем были цари, их дети – это были немцы. И немцы её (Российскую Империю – прим. ред.) развалили.

А Советский Союз развалился, потому что он хотел создать какого-то суперуникального человека, который не имеет национальных признаков, «гомосоветикус», как мы называли.

Но этому воспротивились больше всего украинцы, потому что они в основном руководили – те же Хрущёв и Брежнев были украинцами, они не хотели терять свою идентичность. Как этого не хотели и другие – прибалтийцы, казахи, узбеки.

И в результате вся эта идеологема создать какого-то такого человека, Ивана, родства не помнящего, не получилась, и эта сумасшедшая идея развалилась в этой стране», – резюмировал «щирый» эксперт.