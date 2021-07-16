16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Буковина, Дзен, Закарпатье, Конфликт, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«СССР умел влиять» – в Киеве признали неуважение к Украине в Закарпатье и Буковине

Новости УкраиныУкраинцы не являются агентами влияния на крайнем западе страны, а поэтому местное население Закарпатья...

Украинцы не являются агентами влияния на крайнем западе страны, а поэтому местное население Закарпатья и Буковины всё больше отдаляется и переходит на венгерский и румынский языки

Об этом говорили участники круглого стола в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему при «плохой» советской власти вопрос владения венграми Закарпатья украинским языком никогда не стоял? Почему сегодня он такой острый?» – спросил в ходе дискуссии директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко.

«Ну, как будто вы не знаете почему? Ну, разве это можно, ставить такой вопрос? Ну, понятно же, что есть агенты влияния, и они так действуют, чтобы так было», – поспешила оправдаться председатель нацкомиссии по стандартам государственного языка Украины Орися Демская.

«А потому что мы перестали быть агентами влияния», – ответил за коллегу Гриценко.

«Мы перестали быть, вот в чём дело. И поэтому – дело не в том, какой мы проект запустим сейчас. Они нужны эти проекты. Но на каждый наш проект найдутся десятки антипроектов. И борьба за то, чтобы Закарпатье и венгерское  Закарпатье были отделенными, так же как румынская Буковина, это остаётся», – добавил он.



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