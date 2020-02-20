20.02.2020, Санкт-Петербург, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Россия
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«Ссыкливый частушечник» Шнуров вступил в либеральную «Партию роста»


Музыкант Сергей Шнуров стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемым псевдо-либеральным проектом для распыления протестных голосов.

Фотографию в компании со Шнуровым опубликовал переехавший из Севастополя в Санкт-Петербург бизнесмен Олег Николаев, ранее баллотировавшийся в Крыму в Госдуму от Партии роста.

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Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.

«Шнуров – откровенное алчное ссыкло, ему впору создавать партию корпоративщиков-офисников-алкашей, случайно скрещивающихся прямо у него на концертах по пьяни, независимо от пола и возраста», – сказала Чичерина в интервью «Накануне.Ру».

Отметим, что в 2016 году Партия роста привлекала к избирательной кампании Ирину Хакамаду, предложившую выплачивать Украине «компенсации за Крым».

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