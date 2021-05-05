«Ссыкло …баное»: Юрий Дудь обидел украинского Ивангая

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинский видеоблогер Ивангай (настоящее имя Иван Рудской) заявил, что из недавнего интервью, которое он дал кумиру российских либералов Юрию Дудю, цензурирован и вырезан важный смысловой кусок.

Об этом Ивангай написал в своем «твиттере», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией», – написал Ивангай.

На вопрос подписчика, почему Дудь вырезал эти фрагменты, Рудской ответил: «Ссыкло …баное».

Российский блогер поспешил ответить на упреки украинского коллеги. По словам Дудя, сразу после выхода интервью Ивангай поблагодарил за него.

«Но ок, вполне допускаю, что он это написал, еще не посмотрев выпуск. Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою», – написал Дудь в своем телеграм-канале.

При этом он выложил полностью 12-минутный кусок, который Ивангай назвал «главным месседжем». В нем украинский блогер признается, что «проспал аннексию Крыма», потому что был за границей. При этом он утверждает, что он «как подросток» (в 2014 году ему было 18 лет) поддерживал Майдан и поэтому «рисовал» арт. Он также рассказал, что родители постоянно «предъявляли ему за Россию», в которой он жил. Сейчас он наблюдает «как Крым оборачивается для России».

«Это плохо. Это моя позиция, я не хочу ее переносить на страну. Типа ударили по левой щеке, подставь правую, но это правда. Как-то карма начинает в действие запускаться. Ты видишь, как все это усугубляется, и думаешь: как, зачем. Всем хуже», – пробормотал Ивангай.

Свое нахождение в России он оправдывал тем, что является «развлекательным контентом», но внутри у него «все равно была политическая позиция». При этом он «до сих пор не уверен в своей позиции» и «не мог сделать однозначных суждений», но готов сделать что-то «не хуже Навального», а пока «просто набирает сил, чтобы защищать слабых».

Далее вспоминает рассказы бабушки и дедушки о голодоморе. Якобы его дед вступил в потасовку с НКВДешниками.

«Почему-то есть терки Украины и России. И эта война нечестная. Путин не признает, что это происходит. Он типа боится сказать. Потому что в честной битве мы бы потягались с Россией. ВВП бы свое подняли. Было бы интересно глянуть. Мы бы сами разобрались. У нас и так ресурсов мало, и реально хочется показать, на что способна Украина на мировой арене, а мы пока по индексу «бигмака» самые дешевые. Мы же шарящие, талантливые, ничем не уступающие другим народам, а нам мешают. И кто мешает? Младший брат. Война это ужасно и страшно. Методы запугивания они страшные. И это потому, что последний человек без эмпатии у власти», – сказал Ивангай.

Свой неожиданный интерес к политике украинский блогер объясняет тем, что «освободилась часть мышления под это», и он стал читать Википедию и Гугл.

«Я-то грешным делом подумал, что у Дудя сбой произошел, ну, совесть там или что-то типа того. Но нет. Дудь, очевидно, убрал этот кусок, чтобы не выставлять ИванГая полным дауном, который, елозя на двух стульях, пытается ответить так, чтобы не потерять пару-тройку (а то и больше) миллионов аудитории, рекламодателя, и что там еще боится потерять блогер. То есть, там нет гневной отповеди совку и российской агрессии. И именно это Дудю и не понравилось. Ну и вот это невнятное жевание хера во рту – тоже», – прокомментировал опубликованный отрывок интервью военкор Александр Коц.

Стоит отметить, что Ивангай стал самым популярным российским видеоблогером (17 млн подписчиков), потому что просто кривлялся в эфире: пел, рисовал ерунду, показывал фокусы. Его аудиторией были девочки подросткового возраста.

В 2017 году блогер поступил в польский вуз и исчез из youtube на два года. О его учебе ничего неизвестно, но в 2018 году он жил в Санкт-Петербурге. А спустя еще два года Ивангай заявил, что за ним следили. Он это связывает со своей «политической позицией», которая выразилась в постах типа «Роскомнадзор взломали. Ха-ха» и «Кто такой Медведев Ха-ха».

В интервью Дудю Ивангай заявил, что в тот период его постоянно останавливала полиция, как он считает, под надуманными поводами. Рассказ молодого коллеги был настолько неубедительным, что Дудь спосил напрямую, курил ли Ивангай тогда траву. После паузы украинец сознался, что курил (он также рассказал, что давал под кайфом интервью телеканалу «Россия-1»). Дудь предположил, что именно это и было причиной внимания к его персоне правоохранителей, но Ивангай не согласился. Он считает, что привлек внимание как популярный человек с проукраинской позицией. Блогер также поведал, что ему дважды предлагали российское гражданство, которое должен был вручать лично тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, но он отказался.

Путина Ивангай назвал «самым сильным человеком мира», умным, но лишенным эмпатии. Эти его высказывания не особо разошлись в украинских СМИ. Зато резкий выпад в сторону Дудя оперативно процитировал сайт пропагандиста Дмитрия Гордона, который сам ранее признавался в работе на украинские спецслужбы.

Киевский журналист Антон Розенвайн считает, что и молодой блогер-наркоман, и опытный мастер пропаганды, атаковали Дудя по заказу украинских спецслужб.

«Зачем украинским спецслужбам трогать Дудя, который как бы союзник, спросит наивный читатель? Затем, что пока борьба с Путиным была внутренним делом россиян, корректируемых западными дипломатическими и специальными службами через систему распределения грантов – правила были одни. Когда же координаторы антипутинских кампаний переместились в Киев, ситуация не могла остаться прежней. Все-таки, СБУ – наследница КГБ СССР, и методология у неё соответствующая. И Дудь, каким бы талантливым он ни был, не должен стоять выше Гордона. И если в профессиональном плане превосходство Дудя сомнений не вызывает, то Дудя следует уничтожать морально. Ибо повестку создавать и выводить в лидеры общественного мнения должен не Дудь, а Гордон. Не либерал-антипатриот, а проверенный боец информационного фронта», – написал Розенвайн в своем Telegram-канале.