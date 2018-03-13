13.03.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика коллапса

Стабилизец приближается: Украине не хватит валюты на обслуживание долга


В ближайшие три года Украине потребуется в два с лишним раза больше валюты на обслуживание долга и покрытие дефицита платежного баланса, чем у нее есть.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие три года, в 2018-2020 годах, потребности в валюте для обслуживания внешнего долга Украины составят 26 миллиардов долларов. Это еще без учета финансирования дефицита платежного баланса, который в течение трех лет составит еще около 12 миллиардов долларов. Итого всего до 2020 года потребность в валюте в Украине составит около 40 миллиардов долларов. Золотовалютные резервы на сегодня – 18 миллиардов. А потребности – 40 миллиардов. Явно назревают серьезные проблемы с возможностью Украины рассчитываться по своим внешним обязательствам», – предупредил эксперт.

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