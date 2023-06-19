Стабильные 80% – Лукашенко о грядущих выборах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что на выборах во Всебелорусское народное собрание, которые пройдут в 2024 году, его сторонники наберут не менее 80%

Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем ЦИК Белоруссии Игорем Карпенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прятаться нам нечего. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые колеблются и которые против, мы еще поборемся. Это я говорю как президент», – сказал Лукашенко.

Он уверен в том, что среди 20% условной оппозиции не будет «врагов».

«Надо открыто и честно провести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди. Там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги. И нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разными, чтобы мы правильно принимали решение», – добавил президент.

Согласно официальным данным, на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году Лукашенко набрал 80,1%, а его соперница Светлана Тихановская – 10,1%. После этих выборов в стране начались массовые беспорядки.

Согласно изменениям в белорусскую конституцию, принятым на всенародном референдуме в феврале 2022 года, Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Белоруссии, «определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие».