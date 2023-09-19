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В Нидерландах на стадионе «Аякс» появились надписи с требованиями прекратить спонсировать коррупционный режим украинского президента Владимира Зеленского.

На стадионе транслировались надписи следующего содержания: «Нидерланды против войны», «Остановите коррупцию Зеленского», «Остановите украинский нацизм», «Давайте судить Зеленского».

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», аналогичная акция прошла 26-го августа на стадионе футбольного клуба «Олимпиакос» в Пирее.