Стадион «Аякса» подсветили надписями с требованиями судить Зеленского

Андрей Соколов.  
19.09.2023 15:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 595
 
Дзен, Нидерланды, Происшествия, Украина


В Нидерландах на стадионе «Аякс» появились надписи с требованиями прекратить спонсировать коррупционный режим украинского президента Владимира Зеленского.

На стадионе транслировались надписи следующего содержания: «Нидерланды против войны», «Остановите коррупцию Зеленского», «Остановите украинский нацизм», «Давайте судить Зеленского».

В Нидерландах на стадионе «Аякс» появились надписи с требованиями прекратить спонсировать коррупционный режим украинского...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», аналогичная акция прошла 26-го августа на стадионе футбольного клуба «Олимпиакос» в Пирее.

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