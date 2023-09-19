Стадион «Аякса» подсветили надписями с требованиями судить Зеленского
19.09.2023 15:48
(Мск) , Москва
В Нидерландах на стадионе «Аякс» появились надписи с требованиями прекратить спонсировать коррупционный режим украинского президента Владимира Зеленского.
На стадионе транслировались надписи следующего содержания: «Нидерланды против войны», «Остановите коррупцию Зеленского», «Остановите украинский нацизм», «Давайте судить Зеленского».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», аналогичная акция прошла 26-го августа на стадионе футбольного клуба «Олимпиакос» в Пирее.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.