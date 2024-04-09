«Стадия принятия у Запада пройдена»: на Украине с нетерпением ждут натовский сапог

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Иностранный военный контингент после захода на территорию Украины не пойдёт на первую линию, зато освободит часть украинских войск для фронтового мяса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Павел Нарожный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет принято решение, это будет очень мощное политическое решение отправить войска Франции или любой другой страны из наших союзников помогать украинцам, я более чем уверен, что они не будут воевать на первой линии, а их заданием будут именно тыловые районы. Это граница с Белоруссией, это граница с непризнанным Приднестровьем. Это, возможно, какие-то тыловые базы, на которых они будут выполнять какие-то логистические работы. А наших бойцов перебросят на первую линию. И это довольно-таки мощный сигнал. Это они уже прошли принятие, то есть они уже понимают, что когда-то надо будет помогать Украине живой силой, и переходят уже к следующей стадии обсуждения, как они будут их использовать», – сказал Нарожный.