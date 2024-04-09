«Стадия принятия у Запада пройдена»: на Украине с нетерпением ждут натовский сапог

Вадим Москаленко.  
09.04.2024 10:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 504
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Иностранный военный контингент после захода на территорию Украины не пойдёт на первую линию, зато освободит часть украинских войск для фронтового мяса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Павел Нарожный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Иностранный военный контингент после захода на территорию Украины не пойдёт на первую линию, зато...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Если будет принято решение, это будет очень мощное политическое решение отправить войска Франции или любой другой страны из наших союзников помогать украинцам, я более чем уверен, что они не будут воевать на первой линии, а их заданием будут именно тыловые районы. Это граница с Белоруссией, это граница с непризнанным Приднестровьем. Это, возможно, какие-то тыловые базы, на которых они будут выполнять какие-то логистические работы. А наших бойцов перебросят на первую линию.

И это довольно-таки мощный сигнал. Это они уже прошли принятие, то есть они уже понимают, что когда-то надо будет помогать Украине живой силой, и переходят уже к следующей стадии обсуждения, как они будут их использовать», – сказал Нарожный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть