«Стадо баранов и пастух». Тимошенко раскрыла секретные знаки спикера Зе-депутам

18.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ведет себя как пастух в стаде «баранов», когда подает знаки депутатам президентской фракции «Слуга народа», как им нужно проголосовать.

Об этом во время заседания парламента заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тимошенко обратила внимание, что во время голосования, если большинству нужно поддержать законопроект, спикер говорит: «Прошу поддержать», а если поддерживать не нужно: «Прошу определиться и проголосовать».

«Я хочу обратиться к главе Верховной рады. Вы знаете, что наша команда к вам с уважением относится, но и вы уважайте парламентаризм. Я хочу спросить, зачем, когда вы ставите на голосование для тех, кто абсолютно уже баран и не знает, какую кнопку нажимать, вы говорите заветные слова? Вы говорите, если голосовать, то «Поддержите», а если не голосовать, то говорите слово «Определяйтесь».

Я хочу спросить, зачем вы это делаете? Зачем вы унижаете парламентаризм и зачем вы ставите депутатов в это стадо, которое не понимает, за что голосует и им нужны специальные знаки. Я хочу обратиться к главе Верховной рады больше не использовать эти словесные знаки, как голосовать», – заявила Тимошенко.