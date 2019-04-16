Стал известен личный мобильный номер Порошенко

16.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Неизвестные выложили в открытый доступ личный мобильный номер Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Уважаемые друзья, Вашему вниманию новый мобильный номер Порошенко: +380 67 555 9555. Прошу звонить и писать пожелания без ограничений. Я фигуранту уже написал”, – отметил Портнов.