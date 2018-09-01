Стал известен один из последних указов погибшего главы ДНР Александра Захарченко

01.09.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Один из последних указов погибшего в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко касался судьбы Республиканского художественного музея.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказала директор Донецкого Республиканского художественного музея Надежда Анищенко.

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Директор отметила, что сегодня для всех жителей ДНР очень тяжёлый день, потому что очень сложно поверить в происходящее.

«Сложно поверить в то, что Главы Александра Владимировича больше нет. Это невозможная, невосполнимая утрата», – отметила она.

«Александр Владимирович 3 июля 2018 года подписал распоряжение, согласно которого музею выделено новое здание для расположения музея, которое находится там, где раньше было министерство угольной промышленности. Это здание было построено в 1956 году, это монументальное искусство, и для нас это – большой прорыв.Переговоры о постройке нового музея шли долгие годы, но за время так называемой независимости ничего не происходило. Планировались, делались какие-то проекты, но где они? Почему они не были реализованы, потому что возможности были, и мы это все понимаем. Одним из ключевых решений в этом всём было решение Александра Владимировича о выделении нам нового здания. Это великолепное здание, которое находится в центре города», – рассказала Надежда Анищенко.

«Он принял это решение, и наконец-то у музейщиков и у простых людей будет возможность показать всем удивительную коллекцию республиканского художественного музея. Наша коллекция составляет 16 500 картин – это и графика, и живопись, и гравюры, и декоративно-прикладное искусство.

Как говорил сам Александр Владимирович, мы должны в первую очередь воспитывать в людях любовь друг к другу. Когда люди любят, они принимают друг друга такими, какие они есть. Конечно, в 21 веке это большая трагедия, когда люди не понимают, что такое человеческая жизнь, что это очень страшно, когда гибнут дети, мирные жители», – отметила она.

Директор музея пообещала, что дело, начатое Захарченко, будет продолжено.

«Мы будем воспитывать добрую, культурную нацию, потому что Донецк, да и те люди, которые живут в Донбассе, живут с очень сильным характером. Мы как самая высоко качественная сталь, не даём сбоев и трещин в работе, и нас никто не сможет сломить, и дело Александра Владимировича будет жить всегда».

Надежда Анищенко также заявила, что хочет присвоить музею имя Александра Захарченко.

«И моя мечта, я думаю, что музей будет, здание будет подготовлено. Мы на этом не остановимся, и музей будет носить имя Александра Владимировича», – подытожила она.