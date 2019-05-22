Стал известен план первых зарубежных визитов Зеленского

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Разработан план относительно первых зарубежных визитов президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко.

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“С президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на верхней точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, нормандийський формат. Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с президентом”, – сказал Пристайко.

Он напомнил, что сегодня состоялся телефонный разговор между лидерами Германии, Франции и России, и отметил, что Украина сейчас хочет узнать о результатах.

“Мы сейчас узнаем, каковы были результаты, и будем планировать наш следующий шаг”, – отметил он.

На вопрос о том, когда могут состояться первые зарубежные визиты Зеленского, дипломат сказал, что “есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы”.

“У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы – куда осуществляет первые визиты Президент. Куда будет самый первый визит – мы вам скажем в ближайшее время …. Приглашали на большое количество мероприятий, включая 5 июня, 4 июня. Нас приглашают на многие мероприятия. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно первые визиты”, – рассказал он.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Вадима Пристайко назначили заместителем главы администрации президента Украины.