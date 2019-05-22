Стал известен план первых зарубежных визитов Зеленского
Разработан план относительно первых зарубежных визитов президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сказал журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко.
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“С президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на верхней точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, нормандийський формат. Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с президентом”, – сказал Пристайко.
Он напомнил, что сегодня состоялся телефонный разговор между лидерами Германии, Франции и России, и отметил, что Украина сейчас хочет узнать о результатах.
“Мы сейчас узнаем, каковы были результаты, и будем планировать наш следующий шаг”, – отметил он.
На вопрос о том, когда могут состояться первые зарубежные визиты Зеленского, дипломат сказал, что “есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы”.
“У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы – куда осуществляет первые визиты Президент. Куда будет самый первый визит – мы вам скажем в ближайшее время …. Приглашали на большое количество мероприятий, включая 5 июня, 4 июня. Нас приглашают на многие мероприятия. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно первые визиты”, – рассказал он.
Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Вадима Пристайко назначили заместителем главы администрации президента Украины.
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