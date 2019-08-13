Стал известен тайный план «озеленения» местных советов на Украине

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пользуясь высоким уровнем поддержки в обществе партия Владимира Зеленскогог “Слуга народа” пытается тихой сапой переформатировать под себя большинство в местных советах по всей стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на источники в Офисе Зеленского.

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“Наш источник сообщает, что в Офис Президента приезжают многие депутаты горсоветов с предложениями организовать фракции Слуги Народа на местах. Сейчас мы увидим “озеленение” горсоветов и облсоветов. Сначала мы услышим, как многие начнут давать публичные интервью в пользу Зеленского и партии Слуга Народа, а уже постепенно начнутся появляться фракции в горсоветах.

Как дополняет источник. В Офисе Президента есть план просто переманить часть депутатов и создать временные фракции в горсоветах, тем самым забрать власть на местах под себя без выборов, но есть одно большое “Но”: качество этих депутатов. Поэтому принято решение “скрыто” сотрудничать с ними, а фракции создавать только при необходимости”, – говорится в сообщении.