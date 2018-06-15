15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Стал известен выданный французским психиатром диагноз Павленского

Одним из оснований для бессрочного продления ареста Петра Павленского во Франции стало заключение французского психиатра, который пришел к выводу, что у художника-аукциониста, знаменитого своими радикальными перформансами, сразу несколько психологических расстройств и особенностей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на постановление суда о продлении меры пресечения.

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По данным Би-би-си, психиатр установил, что Павленский страдает от «бредовых навязчивых идей», «пограничного расстройства личности» с нарциссическими основаниями и от «желания преступать закон и предусмотренные им ограничения», причем у всех этих расстройств «высокий риск рецидива».

Кроме того, судья Натали Тюрке пришла к заключению, что Павленский, у которого во Франции нет постоянной работы, счета в банка или постоянного места жительства, может скрыться от правосудия.

Напомним, что Павленского арестовали в Париже октябре 2017 года — он совершил поджог отделения Банка Франции и был задержан правоохранительными органами. В результате из-за огня пострадало имущество банка, в частности его входная дверь, а самого аукциониста обвинили в «угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ». За это преступление ему угрожает до 10 лет лишения свободы и штраф до €150 тыс.

В России местный Следственный комитет проводил в отношении Павленского проверку по заявлению о насильственных действиях сексуального характера. С обвинением против него выступила актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина, однако возбудить уголовное дело по этим обвинениям отказался. Кроме того, против Павленского завели дело о побоях — его обвиняют в избиении бывшего бойфренда Слониной.

Одна из последних акций Павленского в России была связана с поджогом двери в здании ФСБ. Суд оштрафовал его за это на 500 тыс. руб., художник платить штраф отказался.

В январе 2017 года он иммигрировал во Францию.