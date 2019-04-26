Стала известна дата, когда Зеленского обьявят президентом

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия Украины планирует объявить результаты второго тура выборов президента 30 апреля, когда завершится отведенный законом срок для обжалования протоколов окружных избирательных комиссий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила секретарь ЦИКа Наталья Бернацкая.

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По ее словам, в пятницу ЦИК завершил прием оригинальных бумажных протоколов окружных комиссий об итогах голосования граждан на участках, составил протокол и объявил итоги выборов в заграничном избирательном округе и закрыл беспрерывное заседание, длившееся с 22 апреля.

Следующим этапом должно стать составление протокола ЦИКа о результатах выборов президента.

По словам Бернацкой, подписание протокола и официальное оглашение результатов выборов запланировано на 30 апреля.

На вопрос, с чем связано четырехдневное промедление секретарь ЦИКа ответила, что им якобы необходимо изучить поступившие в последние дни протоколы окружных комиссий, а также дождаться истечения законного срока для их обжалования.

«Только сегодня приняты последние протоколы с мокрыми печатями. Сейчас мы их будем обрабатывать. Кроме того, по закону на обжалование есть 5 дней после подписания протокола окружной комиссией. Нам необходимо дождаться, нет ли никаких исков. Сегодня председатель комиссиии направила в суды запросы, чтобы предоставить нам эту информацию. Как раз закончится 5-дневный период на обжалование последних протоколов. Мы попросили предоставить нам информацию на 10:00 30 апреля и ориентировочно в 12:00 30 апреля мы объявим результаты», — уверяет она.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее сам Владимир Зеленский в своем видеообращении обвинил ЦИК в затягивании официального обьявления итогов выборов в интересах нынешней Рады, депутаты которой боятся роспуска.