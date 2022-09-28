Стала известна дата вхождения в состав России новых территорий

28.09.2022  13:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Запорожье, Политика, Россия, Херсон


Решение о принятии в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской будет принято парламентом России 3 и 4 октября.

3 октября Госдума проведет внеплановое заседание, а 4 октября состоится очередное заседание Совета Федерации. Госдума РФ перенесла сегодня работу в регионах на несколько дней.

Решение о принятии в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской будет принято парламентом России...

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«Скорректируем планы на следующую неделю. До конца недели необходимо находиться в Москве. Передвинем региональную неделю для того, чтобы принять необходимое решения. Чем вызван перенос, вы понимаете», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты стоя аплодисментами приветствовали решения референдумов в начале заседания.

«Референдумы состоялись. Волеизъявление граждан подтвердило выбор. Мы знали позицию наших соотечественников. Сейчас все решения должны быть оформлены. Делают обращения главы регионов в адрес президента. Мы еще раз единогласно подтверждаем курс, взятый на спасение граждан, проживающих в Новороссии.

Решения, принятые на референдумах, спасают жизни миллионов людей от геноцида. В случае принятия дальнейших решений они будут защищены уже российскими законами. Мы воссоединимся, потому что та несправедливость, которая произошла более 30 лет назад, должна быть исправлена. Задачи СВО должны быть достигнуты. Мы сделаем все для этого», — резюмировал политик.

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