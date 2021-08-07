Стала известна настоящая причина отказа западных наблюдателей от визита в Россию

07.08.2021, Москва, Елена Острякова

ОБСЕ отказалась присылать своих наблюдателей на российские парламентские выборы, поскольку поняла, что массовых нарушений на них не предвидится.

Об этом на заседании временной комиссии Совета федерации РФ по защите госсуверенитета заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В плане чистоты и прозрачности выборов к нам претензий быть не может. Соответственно и поездка становится бессмысленной. Важный момент. В России в этом году работала предварительная группа ОБСЕ. Мы с ней встречались в Общественной палате России. У нас был конструктивный диалог, мы рассказывали, как работает система общественного наблюдения, все карты раскрыли. По сути это и стало триггером дальнейшего развития событий. Обнаружив, что в этих условиях массовых нарушений ждать не получится, они отказались от приезда совсем. Отказ от отправки наблюдателей – это и есть подтверждение их намерений использовать миссию для непризнания итогов голосования. Проще говоря, теперь они развязали себе руки для того, что делать заявления о том, как у нас все плохо организовано. Они сейчас уже делают такие заявления. Если они не приезжают, они заранее объявляют всю кампанию неправильной и нечестной», – сказал Малькевич.

БДИПЧ ОБСЕ отказалось присылать представителей в Россию после того как российские власти не согласились принять 500 наблюдателей, сократив их количество до 60 из-за пандемии.