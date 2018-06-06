06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Стала известна стоимость перелета Порошенко в Испанию
Государственное управление делами потратило на перелет президента Украины Петра Порошенко в Испанию и обратно 1 529 323 гривны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Соответствующая информация опубликована на Едином портале использования публичных средств.
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Сумма была оплачена в пользу Государственного авиапредприятия «Украина» 29 мая.
Перелет Петра Порошенко в Катар стоил 1,79 миллионов гривен.
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14:38 6 июняМоскве не о чем договариваться с Порошенко
14:19 6 июняЗатулин предложил ввести санкции против Латвии за ущемление русского языка
13:44 6 июняПогребинский: российские либералы – любимые герои «украинских патриотов»
13:41 6 июняКрым требует амнистии для Новороссии
13:33 6 июняМосква предупредила, что Молдавия заложила мину под свою государственность
12:31 6 июняАдмирал рассказал, что стоит за украинскими провокациями в Азовском море
11:33 6 июняНа Лубянке надрывают животы от «спецопераций» СБУ
11:12 6 июняПутин дождался своего. Украине ловить нечего – Балога
10:56 6 июняГлавред RT вызвала Порошенко на дуэль
10:39 6 июняМатвиенко призвала наступать на Латвию и Украину
9:52 6 июняНа Украине готовятся к отмене антироссийских санкций
9:39 6 июняДжемилев радуется страданиям крымских татар
9:10 6 июняНеизбежный развал Украины станет последним шагом на пути Донбасса в Россию
23:11 5 июняФСБ обвинили в том, что СБУ опозорилась с Бабченко
23:05 5 июняБородай: Большая война неизбежна, Киев ударит во время ЧМ-2018
22:23 5 июняУкраина начала готовиться к отмене антироссийских санкций Евросоюзом
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