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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы

Стала известна стоимость перелета Порошенко в Испанию


Государственное управление делами потратило на перелет президента Украины Петра Порошенко в Испанию и обратно 1 529 323 гривны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующая информация опубликована на Едином портале использования публичных средств.

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Сумма была оплачена в пользу Государственного авиапредприятия «Украина» 29 мая.

Перелет Петра Порошенко в Катар стоил 1,79 миллионов гривен.

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