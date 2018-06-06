06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Стала известна стоимость перелета Порошенко в Испанию

Государственное управление делами потратило на перелет президента Украины Петра Порошенко в Испанию и обратно 1 529 323 гривны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующая информация опубликована на Едином портале использования публичных средств.

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Сумма была оплачена в пользу Государственного авиапредприятия «Украина» 29 мая.

Перелет Петра Порошенко в Катар стоил 1,79 миллионов гривен.